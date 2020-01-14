Елена Вяльбе: «С визами проблем не будет»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заверила, что российские лыжники не будут иметь проблем с получением виз для участия в североамериканских этапах Кубка мира. Ранее один из лидеров национальной команды Сергей Устюгов во время общения с болельщиками на своей странице в Instagram сообщил, что может пропустить североамериканские этапы Кубка мира из-за отсутствия необходимых виз.

— С визами проблем не будет, все все получат, — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Этап Кубка мира в канадском Квебеке пройдет 14 и 15 марта, после чего лыжники примут участие в этапе в американском Миннеаполисе (17 марта). Кубок мира завершится этапом в канадском Кэнморе (20-22 марта).