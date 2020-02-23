Елена Вяльбе: «С первого подъема Большунов матерился, как и вся команда»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала об ошибке с выбором лыж для Александра Большунова в заключительной гонке «Ски Тура». Россиянин финишировал только седьмым. После гонки он швырнул лыжи в рекламный щит.

— Промахнулись мы все вместе, не подумали, что прогноз погоды может быть некорректным, — цитирует «РИА Новости» Вяльбе. — До начала гонки, за 15 минут, прогноз показывал, что снег закончится через 15 минут, а он закончился только через час. Поэтому так случилось.

Я с большим уважением отношусь к Сане. Понятно, что с первого подъема он матерился, как и вся команда, это понятно. Мы так серьезно «залетали» на чемпионате мира в Валь-ди-Фьемме в 2013 году на «полтиннике». Сейчас сервисменам все сказали, надеемся, выводы сделаем. Обычно норвежцы дают очень точный прогноз, даже в других странах мы его смотрим. Без ошибок вообще ни у кого не бывает.