Елена Вяльбе: «Россия должна бороться до конца за флаг и гимн»
19:39
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что нужно бороться до конца, чтобы поехать на Олимпиаду-2020 под своим флагом и своим гимном. Исполком ВАДА 9 декабря ввел в отношении российского спорта санкции на четыре года.
— Я считаю, что надо бороться до конца, — цитирует Вяльбе ТАСС. — На Олимпиаду и все крупные старты должны ехать и с флагом, и с гимном России
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Материалы сюжета: Россия. Допинговый скандал
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