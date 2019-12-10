Елена Вяльбе: «Россия должна бороться до конца за флаг и гимн»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что нужно бороться до конца, чтобы поехать на Олимпиаду-2020 под своим флагом и своим гимном. Исполком ВАДА 9 декабря ввел в отношении российского спорта санкции на четыре года.

— Я считаю, что надо бороться до конца, — цитирует Вяльбе ТАСС. — На Олимпиаду и все крупные старты должны ехать и с флагом, и с гимном России