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Сегодня, 17:40

Вяльбе: «Устюгов будет числиться в группе Егора Сорина, но чисто формально»

Вяльбе заявила, что Устюгов будет числиться в группе Егора Сорина
Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, в какой группе будет тренироваться Сергей Устюгов.

«Серега точно будет в группе Егора Сорина, но чисто формально, потому что я уверена, что он будет тренироваться самостоятельно», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Маркус Крамер, который тренировал Устюгова последние годы, не сможет работать со сборной России из-за ситцации на Украине.

29-летний Устюгов на Олимпиаде в Пекине стал победителем эстафеты в составе сборной России. Два золота чемпионата мира он завоевал в 2017 году.

Источник: https://tass.ru/sport/14298153
Егор Сорин
Елена Вяльбе
Сергей Устюгов
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