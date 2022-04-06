Вяльбе: «Устюгов будет числиться в группе Егора Сорина, но чисто формально»

Вяльбе заявила, что Устюгов будет числиться в группе Егора Сорина

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, в какой группе будет тренироваться Сергей Устюгов.

«Серега точно будет в группе Егора Сорина, но чисто формально, потому что я уверена, что он будет тренироваться самостоятельно», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Маркус Крамер, который тренировал Устюгова последние годы, не сможет работать со сборной России из-за ситцации на Украине.

29-летний Устюгов на Олимпиаде в Пекине стал победителем эстафеты в составе сборной России. Два золота чемпионата мира он завоевал в 2017 году.