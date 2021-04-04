Вяльбе рассказала о своих отношениях с Губерниевым

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что не ссорилась с комментатором Дмитрием Губерниевым.

«Я никого не стимулирую. Дмитрий несколько раз, по-моему, говорил, что подходил и извинялся на чемпионате мира. Думаю, надо каждому остаться при своих интересах. Мне сложно мириться с человеком, с которым я не ссорилась, но сам факт того, что человек оскорбляет в том числе и великих людей, олимпийских чемпионов, считая, что потом можно просто сказать: «Да ладно, дружище, все в порядке», мне кажется, это неправильно. В целом, когда я каждый раз произношу фамилию «Губерниев», он просто получает новый хайп от этого, кайфует. Я не думаю, что это главное в жизни», — сказала в интервью каналу «Россия 24» Вяльбе.

Вяльбе отметила, что у нее есть недопонимание с каналом «Матч ТВ» в целом.

«Весь мир живет таким образом, что телевизионные каналы платят федерациям, федерации живут за счет этих денег. У нас получается другая история, мы должны просить, чтобы нас показывали, мы не должны задумываться, что канал должен нам за это заплатить. Отсюда вся эта чепуха и неразбериха и идет. А в целом могу сказать, что 15 лет назад Дмитрий Губерниев был шикарным, одним из лучших комментаторов нашей страны», — добавила Вяльбе.

Напомним, что несколько лет назад у Губерниева и Вяльбе произошел конфликт. По ходу чемпионата мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе Губерниев написал в своем Telegram-канале, что они пожали друг другу руки. Позднее Вяльбе уточнила, что, по мнению Дмитрия, они помирились, но это не так.