Вяльбе: «Всем, в том числе сервису, делаем визы на сборы в Европе»

Президент ФЛГР Елена Вяльбе рассказала «СЭ», какие организационные шаги уже сделаны в направлении международных стартов.

— Есть понимание, что фуру сервиса мы туда свою не пригоним, это точно. Всем, в том числе сервису, делаем визы на сборы в Европе. Группа Бородавко выезжает в Италию 2 июля, сервис едет с ними. Да, дорога с пересадками. Непросто, но что делать.

— Как решается вопрос отказа от фтора из-за его запрета на международных стартах?

— Мы знакомы с безфторовыми парафинами. Ту фуру, которая есть сейчас, вообще нельзя использовать. Потому что она фтором буквально пропитана, и любая проверка сразу покажет нарушения. Очистить ее, мне кажется, нереально. Делаем новую, уже купили тягач для нее, все на завершающей стадии, и туда уже ничего из запрещенных видов фтора просто не будет заноситься.

— Если допустят, сами на Олимпиаду поедете?

— Нужно будет смотреть, кого и каким составом допустят. Если число персонала будет ограниченным, то двадцати человекам обслуги туда точно ехать не надо.

Отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) действует с марта 2022 года.