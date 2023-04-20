Вяльбе: «Как слежу за новостями? Смотрю телевизор»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала «СЭ», как следит за новостями.

— Вы свою фамилию не вбиваете в интернет-поисковики? Не смотрите, что про вас пишут?

— Нет, и не считаю нужным. Это занимает время. Что я там увижу? Если что-то мне нужно обязательно прочитать, то есть человек, который пришлет ссылку.

— Я так понял, что после начала СВО вы и от соцсетей отказались?

— Не сказать, что совсем отказалась. Просто не веду Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской. — Прим. «СЭ»). А в других соцсетях не была.

— Не тянет полистать ленту?

— Нет. Мне соцсети были в основном нужны не для того, чтобы про себя рассказывать, а для того, чтобы посмотреть ребят и девчонок. Сейчас они практически все время у меня на виду. Если что-то нарушают, то я и так это вижу.

— Как следите за новостями спортивными, общеполитическими?

— Я, наверное, больше всего смотрю телевизор. Утром смотрю новости, вечером — тоже, если успеваю. Telegram-каналы тоже читаю. Например, «Не zли русского медvедя», — сказала Вяльбе «СЭ».