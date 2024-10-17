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Сегодня, 11:36

Вяльбе — о форуме «Россия — спортивная держава»: «Важное мероприятие»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в комментарии для «СЭ» поделилась эмоциями от участия в форуме «Россия — спортивная держава».

«Есть возможность встретиться практически со всеми, чтобы обсудить вопросы. Кто-то подписывает соглашения о сотрудничестве. Мероприятие важное. Всегда участвую. Иногда нет возможности разорваться на куски, а здесь все встречи намечаем заранее, проводим сессии и круглые столы», — сказала Вяльбе «СЭ».

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» будет проходить в Уфе с 17 по 19 октября. Главной площадкой станет новый Дворец борьбы. В нем состоится пленарное заседание, Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и будет работать деловая программа.

Елена Вяльбе
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