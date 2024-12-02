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Вяльбе — о Большунове: «Все мы люди, поэтому давайте спокойнее относиться к результатам Саши»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала спокойно относиться к результатам трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на втором этапе Кубка России.

«Все мы люди, поэтому давайте просто спокойнее относиться к результатам Саши Большунова. Все придет в свое русло. Он же не робот, он человек, дайте ему время полностью восстановиться. Болезнь у него все-таки не была такой простой, чтобы он так быстро набрал форму. У нас сейчас и Алексея Червоткина нет, и Никита Денисов не бежит. То есть все ребята реально болели, и Большунов еще не совсем восстановился», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

Глава ФЛГР отметила, что к Новому году Большунов обретет свою привычную форму.

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2 декабря 27-летний лыжник не смог выйти в полуфинал спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубка России в Вершине Теи. 1 декабря Большунов завершил гонку на 10 км классическим стилем 9-м.

На данный момент у спортсмена только одна медаль. Он стал вторым в гонке с раздельным стартом свободным стилем.

Источник: РИА Новости
Александр Большунов
Елена Вяльбе
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