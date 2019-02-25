Елена Вяльбе: "Преклоняюсь перед Клебо"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, в чем норвежец Йоханнес Клебо превосходит своих соперников.

- Большунов от Клебо по физике не отстает. Он проигрывает в тактике. Нужно каждую гонку Клебо по десять раз пересмотреть, только тогда можно будет побеждать его. Он в этом плане выше всех, своих и чужих. Я преклоняюсь перед ним, - сказала Вяльбе во время прямого эфира для проекта "На лыжи!".

На чемпионате мира в Зефельде (Австрия) сборная России на данный момент имеет в активе четыре медали – две серебряные и две золотые.