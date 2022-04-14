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Сегодня, 15:07

Елена Вяльбе ответила тем, кто против ее переизбрания в совет FIS

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Елена Вальбе.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе рассказала, что подала документы на переизбрание в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) и не стала комментировать тот факт, что многие против того, чтобы она занимала этот пост.

«Документы у меня уже поданы, а остальное обсуждение в комментариях не нуждается», — сказала Вяльбе.

Сообщалось, что Вяльбе будет переизбираться в состав совета FIS, куда войдут президент FIS, двое спортсменов и 18 избранных членов совета. Против ее избрания ранее выступили глава Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми, генеральный секретарь Польской лыжной ассоциации Ян Винкель и глава Федерации лыжного спорта Швеции.

В начале марта FIS объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.

Источник: https://sportrbc.ru/news/6257c9be9a79478d1256f047
Елена Вяльбе
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