Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Уведомления
Главная
Лыжные гонки

3 мая, 11:46

Вяльбе о словах Клебо про россиян: «Его дело кататься на лыжах, а не рассуждать»

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» отреагировала на высказывание Йоханнеса Клебо о российских спортсменах.

Ранее Клебо заявил, что считает возможный допуск российских лыжников несправедливым на фоне текущих событий.

«Никак на это не реагирую. Его дело — кататься на лыжах, а не рассуждать. Удобно делить медали без россиян? Это логично. Они зарабатывают деньги. Помимо всего прочего их главное занятие — зарабатывать. Когда есть возможность зарабатывать больше и легче, какие к ним могут быть претензии — все логично», — сказала Вяльбе «СЭ».

Российские и белорусские лыжники отстранены от соревнований под эгидой FIS с марта 2022 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Йоханнес Клебо
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
Читайте также
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Популярное видео
У «Сибири» — 12 поражений подряд. Русские теряют время в АХЛ
У «Сибири» — 12 поражений подряд. Русские теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Лыжник Коростелев верит, что в CAS отменят решение о недопуске на Олимпиаду
Майгуров: «Российские биатлонисты готовы в любой момент вернуться на международные соревнования»
Фигурист Даниелян сравнил возвращение на международную арену с наблюдением за космосом из лужи
В Европе готовятся к отмене соревнований из-за недопуска россиян. Противостояние входит в решающую фазу
Карпин рассказал, что планирует следить за ЧМ-2026
Более 25 российских бобслеистов и скелетонистов претендуют на нейтральный статус
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • petrovich56

    Вяльбе и Митяй Губеров - 2 сапога...

    09.05.2025

  • No Name 4

    А твое дело рассуждать чтоль? Твое дело - лыжами руководить, а не в СМИ трындеть!

    05.05.2025

  • Алексей Еграшин

    Да Норвеги и Датчане это дебилы одноклеточные

    03.05.2025

  • оппонент

    И я о том же. Это как на базаре орут - ловите вора, но никто его ловить не собирается, да и не могут.

    03.05.2025

  • Фирсыч

    Здесь на ветках часто пишут, мне пофиг, мне на...ть и т.д... Дык не пишите, если вам пофиг!

    03.05.2025

  • оппонент

    Никак на это не реагирую,- если болтаешь, то значит реагируешь. Да и потом не один этот норвежец так думает. Что всем Вяльбе и подобные фетисовы-валуевы отвечать будут? Пропустить мимо ушей такие высказывания,- вот что значит не реагировать.

    03.05.2025

  • andy1962

    этот урод Клебо разве способен думать? Норвежская нация , вырастившая за все время своего существования Генрика Ибсена и подлегшая под фашистскую германию с явным удовольствием, ни на что не способна, кроме того, чтобы рождать вот таких клебо.

    03.05.2025

  • Александр Иванов

    а кто такая Вяльбе, что бы решать кому и что рассуждать ? В любом случае у Клебо есть полное основание говорить, что думает, а вот Вяльбе нужно замолчать надолго, со своей бомбой на Лондон она навредила России больше, чем все санкции

    03.05.2025

  • Фирсыч

    Совсем недавно Вяльбе говорила, что пока идёт СВО, мы не имеем права выступать без флага и гимна! " Я никому не разрешу выступать в нейтральном статусе! " - её слова. Что изменилось?

    03.05.2025

    • Амундсен: «Российские спортсмены не должны участвовать в соревнованиях ни в каком виде спорта»

    Бородавко объяснил, почему не комментирует взаимоотношения Губерниева и Вяльбе

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости