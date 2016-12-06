Елена Вяльбе: "Оценю выступление россиян на старте сезона на три балла из пяти"

Президент федерации лыжного спорта России Елена Вяльбе в интервью "Известиям" подвела итоги старта сезона. Напомним, по итогам первых двух этапов в финской Руке и норвежском Лиллехаммере сборная России завоевала всего один подиум. В гонке на 10 км свободным стилем в Лиллехаммере третье место занял Сергей Устюгов.

– Оценю наше выступление на три балла из пяти, – сказала Вяльбе. – Не могу сказать, что я довольна, но и причин для расстройства нет. У многих есть объективные причины неудачных стартов. Несколько ключевых членов мужской сборной переболели перед первыми этапами, зато наши девочки показали очень приемлемый результат, навязав соперницам серьезную борьбу. Это большой плюс. Пока я бы не делала каких-то фундаментальных выводов. До чемпионата мира все наши лыжники должны набрать оптимальную форму и показать достойный результат. Каков наш медальный план на чемпионате мира? Пока он скромный, планируем 1–2 медали.