Лыжные гонки

12 ноября, 17:16

Вяльбе — о пользе сборов за рубежом: «У нас высокогорья нет, а в Европе мы катались уже в сентябре»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что тренировочные сборы в Европе полезны для российских лыжников, поскольку в России нет высокогорных баз необходимого уровня.

По ее словам, это должно пойти на пользу спортсменам, особенно молодым, которые реже тренировались в горах, где проходят все соревнования мирового уровня.

«У нас все-таки высокогорья нет. У нас есть, конечно, послеолимпийское наследие — это Сочи, но там всего 1,5 тыс. метров. И мы везде ищем как минимум 1,8 тыс. метров. А [в Европе] мы еще в плюс на лыжах катались уже в сентябре», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Российские лыжники и сноубордисты отстранены от международных стартов под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) с 2022 года.

Источник: ТАСС
Елена Вяльбе
    Takayama

