Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала итоги гонки с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем в рамках этапа «Тур де Ски», где весь подиум остался за россиянами.

— Ребята сегодня сделали большой подарок для всех любителей лыжных гонок, — цитирует Вяльбе РИА Новости. — Я рада сегодняшнему дню и горжусь, что ребята показывают свое мастерство, свою силу, свою мощь. Это приятно и гордо, тем более в преддверии праздников это вдвойне приятно.