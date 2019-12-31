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Елена Вяльбе — о российском подиуме «Тур де Ски»: «Ребята сделали большой подарок для болельщиков»

16:37
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала итоги гонки с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем в рамках этапа «Тур де Ски», где весь подиум остался за россиянами.

— Ребята сегодня сделали большой подарок для всех любителей лыжных гонок, — цитирует Вяльбе РИА Новости. — Я рада сегодняшнему дню и горжусь, что ребята показывают свое мастерство, свою силу, свою мощь. Это приятно и гордо, тем более в преддверии праздников это вдвойне приятно.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191231/1563049726.html

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