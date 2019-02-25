Елена Вяльбе о чемпионате мира: "Грех жаловаться, медали есть"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе - о выступлении сборной страны на чемпионате мира в Зефельде.

- Чего больше: удовлетворения или разочарования? Пока 50 на 50. Непряева в скиатлоне стала третьей - для меня это, наверное, самая большая радость. При этом 0,1 секунды (Александру Большунову - прим. "СЭ") не хватило до золотой медали.

В то же время грех жаловаться. Медали есть. Мы еще не опустили руки. Да, спортсмены переживают, что нет золота, но они будут бороться в следующих гонках, - сказала Вяльбе в эфире Инстаграма "НА ЛЫЖИ!"