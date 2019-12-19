Елена Вяльбе: «Нужно бороться за спортсменов, не опуская рук»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поддержала рекомендацию наблюдательного совета РУСАДА подать апелляцию на решение ВАДА по санкциям к российскому спорту. В четверг набсовет рекомендовал подать жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

— Понятное дело, что мы не должны были соглашаться с санкциями ВАДА, это абсолютно правильное решение. Нужно бороться за спортсменов до конца, не опуская рук, — цитирует ТАСС Вяльбе. — Я никогда не даю прогнозов — это неблагодарное дело. Поэтому воздержусь от прогноза перспектив по этому делу.

9 декабря исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию в отношении России. Они включают в себя признание Российского антидопингового агентства несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса и ряд санкций в отношении российской стороны. В их числе 4-летний запрет на участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и проведение в стране крупных спортивных турниров. До крупнейших международных соревнований могут быть допущены только те спортсмены, которые никоим образом не связаны с нарушением антидопинговых правил.