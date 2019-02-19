Елена Вяльбе: "Ни один спортсмен не пройдет от первой до самой последней гонки на чемпионате мира"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что возможность выступить на чемпионате мира в австрийском Зефельде будет почти у всех российских лыжников, которые попали в состав сборной для участия в турнире. В национальную команду вошли 12 мужчин и 12 женщин.

- У нас много спортсменов, хотелось бы, чтобы процентов 90 из них поучаствовали в чемпионате мира, - приводит ТАСС слова Вяльбе. - Безусловно, ни один спортсмен не пройдет от первой до самой последней гонки. По крайней мере, я таких не знаю.

Чемпионат мира пройдет с 20 февраля по 3 марта.

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