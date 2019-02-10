Елена Вяльбе: "Нет сомнений, что Устюгов побежит эстафету"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе завила, что Сергей Устюгов точно примет участие в эстафете на чемпионате мира. Турнир состоится в австрийском Зефельде с 20 февраля по 3 марта.

– Можно сказать, что кому-то точно гарантировано место в эстафете?

– Нет никаких сомнений, что побежит Сергей Устюгов. Он боец, и все это знают. Устюгов впервые приехал на чемпионат мира 2013 года в Валь-ди-Фьемме, будучи юниором, бежал заключительный этап эстафеты и справился со своей задачей даже не на 100, а на 101 процент. Но давайте не будем забегать вперед. Будет день – будет пища. Посмотрим, кто как будет чувствовать себя в конкретный момент. Радует то, что есть из кого выбирать. Но это и добавляет головной боли. В прошлом году на Олимпиаде такого не было, так как бежали практически все, кто был допущен. (Андрей Шитихин)

Полное интервью Елены Вяльбе - здесь