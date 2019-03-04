Елена Вяльбе: "Наверное, у 80 процентов норвежцев есть ТИ. Для меня это легализованный допинг"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что никто из российских лыжников не использует терапевтические исключения. Она считает использование ТИ легализованным допингом.

На ЧМ по лыжным видам спорта российские лыжники взяли пять серебряных и три бронзовых награды, на счету сборной Норвегии 10 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей.

- Я не хочу никого подозревать в употреблении допинга. Но, наверное, у 80 процентов спортсменов их [норвежской] команды есть терапевтические исключения, и мы не знаем, на что именно: идет ли речь только об астме или о чем-то ином, - цитирует ТАСС Вяльбе. - Могу только сказать, что для меня терапевтические исключения - это легализованный допинг. У нас в сборной команде нет ни оного спортсмена и спортсменки с терапевтическим исключением, они все здоровые люди, поэтому среди здоровых мы - первые.