Елена Вяльбе: "Мы не должны были проигрывать женский командный спринт"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что россиянки не должны были проигрывать командный спринт на чемпионате мира в Зефельде. Юлия Белорукова и Наталья Непряева стали 4-ми, уступив 0,33 секунды в борьбе за бронзу.

- В целом я женщинами недовольна, кроме Натальи Непряевой не могу никого выделить, - сказала Вяльбе в эфире программы "Все на лыжи" на телеканале "Матч ТВ". - Мы не должны были проигрывать командный спринт, были одними из фаворитов.

- Как себя чувствуют девушки? Наталья Непряева, Юлия Белорукова?

- Одна там гоняет на "Тойоте", я ей скажу еще при встрече. Девушки отдыхают, готовятся к следующему этапу Кубка мира.

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