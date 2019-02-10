Елена Вяльбе: "Медальный план на чемпионат мира - одна две награды каждого достоинства"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе - о медальном плане на чемпионат мира. Турнир состоится в австрийском Зефельде с 20 февраля по 3 марта.

– Я давно уже стараюсь не делать прогнозов. Можно достаточно успешно выступать на этапах Кубка мира, но ни разу не попасть на пьедестал на Олимпиаде или чемпионате мира. Согласитесь, это разные истории. Чемпион мира или олимпийский чемпион – это на всю жизнь, а вот победы или призовые места на этапах Кубка мира никто лет через пять и не вспомнит, - сказала Вяльбе. - Разве что статистики, отвечающие за инфографику во время трансляций. Надеюсь, что мои спортсмены это прекрасно понимают и будут отвоевывать свое место в истории, как положено. А план у нас такой – одна-две медали каждого достоинства. На это и ориентируемся. (Андрей Шитихин)

Полное интервью Елены Вяльбе - здесь