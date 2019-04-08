Елена Вяльбе: "Крюков мог бы побороться за место в сборной"

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение Никиты Крюкова завершить карьеру.

– Всему приходит время, я думаю, что наши проблемы с допинговыми скандалами внесли свои коррективы, – приводит слова Вяльбе ТАСС. – Мне кажется, он бы мог еще побегать, хотя его триумфальное время, безусловно, закончилось. Гипотетически Крюков мог бы побороться за место в основном составе сборной, но практически ему было бы сложно конкурировать. В спринте вообще молодежь очень сильно прогрессирует, они, видимо, более резкие.

Пока в сборной я Никиту никем не вижу. У нас нет мыслей по возвращению спринтерской группы, это уже себя изжило.

Никита Крюков объявил о завершении карьеры