Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 03:08

Вяльбе — про возвращение русских лыжников: «Водичка камень точит»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что ситуация с возвращением российских лыжников на соревнования FIS остается непростой.

«Норвежцы же сообщили на государственном уровне, что нас не пригласят. То есть, даже если ФИС даст разрешение», — сказала Вяльбе в интервью КП-Спорт.

Также она отметила, что «водичка камень точит» и уже есть признаки изменений. Например, фигуристов планируют допустить, и лишь одного голоса не хватает для решения по конькобежцам.

Источник: КП-Спорт
Елена Вяльбе
Читайте также
Индиец Гукеш стал новым чемпионом мира по шахматам
Премьер-министр Армении Пашинян вылетел в Москву
Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber на территории России
Украинцы устроили истерику. Чем обернулась жеребьевка квалификации на ЧМ-2026
В Грузии назвали путем в никуда интеграцию в Евросоюз
Федерации водных видов спорта России запретили публиковать результаты ЧМ
Популярное видео
Минаков vs Кевин Джонсон / Папин vs Харди: прямой эфир
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кулешова из-за простуды больше не выступит на третьем этапе Кубка России

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости