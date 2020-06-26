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Елена Вяльбе: «Клебо не поздравил Большунова с победой в Кубке мира. Наверное, из-за легкой ранимости»

15:37
Йоханнес Клебо И Александр Большунов. Фото AFP
Йоханнес Клебо И Александр Большунов. Фото AFP
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Президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе в ходе совместной пресс-конференции с лыжником Александром Большуновым прокомментировала информацию о том, что норвежцы не стали поздравлять россиянина с победой в общем зачете Кубка мира по итогам прошлого сезона.

Большунов рассказал, что единственным из поздравивших был Шюр Рете, больше никто лидера сборной России не поздравлял: «Видимо, из-за того, что не было церемонии».

Вяльбе добавил к ответу спортсмена: «Думаю, это потому, что главный соперник Саши Йоханнес Клебо очень расстроился, он легко ранимый человек. Не смог найти в себе силы поздравить Сашу. Но нам и не нужны никакие поздравления от них. Нам надо самим добиваться результата». (Дмитрий Кузнецов)

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