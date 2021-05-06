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Елена Вяльбе будет избираться в совет Международной федерации лыжного спорта

10:59
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе попала в список кандидатов в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщает пресс-служба организации.

Помимо Вяльбе, в список вошли еще 16 представителей различных национальных лыжных федераций. В ближайшие дни Международная федерация лыжного спорта проведет проверку кандидатур на легитимность участия в выборах.

Выборы в совет Международной федерации лыжного спорта состоятся во время заседания FIS 4 июня.

Дополнительная информация:

https://www.fis-ski.com/en/international-ski-federation/news-multimedia/news/applicants-for-fis-president-and-fis-council-announced

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