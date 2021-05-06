Елена Вяльбе будет избираться в совет Международной федерации лыжного спорта

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе попала в список кандидатов в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщает пресс-служба организации.

Помимо Вяльбе, в список вошли еще 16 представителей различных национальных лыжных федераций. В ближайшие дни Международная федерация лыжного спорта проведет проверку кандидатур на легитимность участия в выборах.

Выборы в совет Международной федерации лыжного спорта состоятся во время заседания FIS 4 июня.