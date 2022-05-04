Елена Вяльбе будет единственным кандидатом на выборах президента Федерации лыжных гонок России

Действующий президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе будет единственным кандидатом на очередных выборах главы организации, сообщает ТАСС со ссылкой на ФЛГР.

Отчетно-выборная конференция ФЛГР состоится 18 мая, прием заявок от кандидатов завершился сегодня, 4 мая.

54-летняя Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка, она возглавляет ФЛГР с 2010 года и идет на четвертый президентский срок в федерации.

В феврале российские лыжники завоевали 4 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).