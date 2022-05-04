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Сегодня, 19:24

Елена Вяльбе будет единственным кандидатом на выборах президента Федерации лыжных гонок России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Елена Вяльбе.
Фото Global Look Press

Действующий президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе будет единственным кандидатом на очередных выборах главы организации, сообщает ТАСС со ссылкой на ФЛГР.

Отчетно-выборная конференция ФЛГР состоится 18 мая, прием заявок от кандидатов завершился сегодня, 4 мая.

54-летняя Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка, она возглавляет ФЛГР с 2010 года и идет на четвертый президентский срок в федерации.

В феврале российские лыжники завоевали 4 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

Источник: https://tass.ru/sport/14547765
Елена Вяльбе
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