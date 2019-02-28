Елена Вяльбе: "Бронза в женской эстафете - это успех для России"

Президент ФЛГР Елена Вяльбе отметила, что бронза российской команды в эстафете на чемпионате мира в Зефельде является успехом. Россиянки в составе Юлии Белоруковой, Натальи Непряевой, Анны Нечаевской и Анастасии Седовой уступили Норвегии и Швеции.

- Для нас третье место - успех, объективно, я так и думала, что мы будем бороться за третье место, зная шведок и норвежек, - приводи ТАСС слова Вяльбе. - У нас еще три года назад вообще никаких медалей не было, и мы об этом даже мечтать не могли. Лыжный спорт - это не грибы, это долгий труд. На сегодняшний день есть три спортсменки нормального уровня, одна еще не добирает до этого уровня.

Здесь прошли две личные гонки (скиатлон и индивидуальная гонка с раздельным стартом), по их итогам мы и выбирали состав. Все абсолютно объективно.

Я с самого начала чемпионата говорила, что шведки будут однозначно бороться за золото. А после командного спринта, честно говоря, уже думала, что в классической эстафете шведки тоже выиграют. Ну вот, так и получилось.