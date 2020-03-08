Елена Вяльбе: «Большунов выступил выше всяких похвал»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что российский лыжник Александр Большунов выступил выше всяких похвал в гонке на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии.

Марафон на этапе в Осло прошел завершился победой Большунова. Благодаря данному результату россиянин упрочил лидерство в общем зачете турнира, а также одержал победу в зачете дистанционных гонок.

— Тяжелая гонка, Саня был просто выше всяких похвал, — цитирует ТАСС Вяльбе. — Всей команде сделал подарок, не только мне, в такой прекрасный день 8 марта. Гонка трудная, но он, как всегда, проявил все свои бойцовские качества.