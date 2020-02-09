Елена Вяльбе: «Большунов тактически все сделал правильно»
16:31
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что россиянин Александр Большунов, завоевавший золотую медаль в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне, не нуждается в лишних словах благодарности.
По ее словам, он хорошо провел гонку в тактическом плане.
— Очень сложно всегда что-либо говорить про победителя. В целом, понравилось, как он выступал, как он шел. Тактически все было сделано правильно, — цитирует «РИА Новости» Вяльбе.
Большунов преодолел дистанцию 15 километров за 33 минуты 10,3 секунды. Второе место занял норвежец Шур Рете, бронзовым призером стал еще один представитель России Иван Якимушкин.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...