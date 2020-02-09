Елена Вяльбе: «Большунов тактически все сделал правильно»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что россиянин Александр Большунов, завоевавший золотую медаль в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне, не нуждается в лишних словах благодарности.

По ее словам, он хорошо провел гонку в тактическом плане.

— Очень сложно всегда что-либо говорить про победителя. В целом, понравилось, как он выступал, как он шел. Тактически все было сделано правильно, — цитирует «РИА Новости» Вяльбе.

Большунов преодолел дистанцию 15 километров за 33 минуты 10,3 секунды. Второе место занял норвежец Шур Рете, бронзовым призером стал еще один представитель России Иван Якимушкин.