Елена Соболева: "Упала на "Тур де Ски", спина до сих пор не прошла"

27-летняя Елена Соболева не сумела пройти квалификацию в спринте. Для попадания в четвертьфинал нужно было попадать в тридцатку, а россиянка заняла 34-е место. После финиша она объяснила, что выступить лучше ей помешала травма, передает из Зефельда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

– Почему не получилось пробиться в финал?

– Значит, я подошла не в той форме, в которой планировалось. Где-то недоделала или переделала. Будет анализ.

– Самочувствие нормальное?

– На "Тур де Ски" я упала в одной из гонок. И последние два этапа бежала с больной спиной. Она до сих пор не прошла и не дает показывать все, на что я способна. Не хочу все спирать на спину, но все-таки есть факторы, которые мешают выступить лучше.

– В этой связи были размышления по поводу того, стоит ли вообще бежать эту гонку?

– Каким-то чудом я прошла отбор в команду по итогам сезона, и это дало мне возможность выступить здесь. Так что сомнений по поводу участия не было. Мне уже 27 лет, а девочки моложе меня и у них все еще впереди.

– Что еще побежите в Зефельде?

– Планировалось, что 30 км. Но окончательное решение тренеры будут принимать ближе к марафону.

– Как бежится в столь теплую погоду?

– Очень некомфортно. Хочется даже снять комбез. Но вот без перчаток я бежать не могу – не чувствую палки. А без шапки уши надувает. Так что всем, несмотря на жару, все равно приходится одеваться. Скольжение, конечно, тоже неидеальное. Но зато греет солнышко, красивые виды и от людей передается атмосфера праздника.