Экс-тренер сборной Эстонии получил условный срок за допинг

Бывшего главного тренера сборной Эстонии по лыжным гонкам Мати Алавера признали виновным в склонении спортсменов к употреблению допинга, информирует пресс-служба Харьюского суда в Таллине.

Алавера приговорили к условному сроку на 12 месяцев. Кроме того, ему назначен испытательный срок в полтора года и штраф в размере 810 евро на судебные издержки.

Алавер проходил по делу в связи с расследованием следственных органов Германии и Австрии, которые в конце 2019 года провели антидопинговый рейд во время чемпионата мира в Зеефельде (Австрия). Тогда задержали двух эстонских лыжников — Андреаса Веэрпалу и Карела Таммъярва.

Они и рассказали, что Алавер познакомил их с немецким врачом Марком Шмидтом, который занимался допингом.