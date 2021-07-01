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Егор Сорин рассказал, при каких обстоятельствах состоятся совместные тренировки Сориной и Йохауг

10:39
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Тренер и муж лыжницы Татьяны Сориной Егор рассказал, когда состоятся совместные тренировки россиянки и норвежки Терезы Йохауг.

«Есть желание Татьяны потренироваться с Йохауг, но, в связи с тем что Норвегия из-за пандемии, по сути, закрыта, такие совместные тренировки непросто организовать. Йохауг, как я знаю, сказала в своем интервью, что она не против, но решение должны принимать тренеры. С тренерским штабом сборной мы контактировали, ищем такую возможность. Но это будет точно не в Норвегии, куда очень осложнен въезд иностранцам, которым нужно пройти при посещении этой страны десятидневный карантин», — цитирует Сорина ТАСС.

Йохауг на ЧМ-2021 года выиграла четыре золотые медали. Девушка является 14-кратной чемпионкой мира и победительницей Олимпийских игр — 2010 в женской эстафете.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11794813

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Виктория Кравченко все материалы автора

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