"Его выступления на дистанции впечатляют". Клебо - о Большунове

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что ему предстоит тяжелая борьба с Александром Большуновым за победу в Кубке мира. 22-летний норвежец на 14 очков опережает 22-летнего россиянина.

- Борьба будет тяжелой. У Большунова получается все, - приводит слова Клебо NRK. - Он является лучшим дистанционным лыжником на данный момент. Поэтому всем, кто сражается за победу в Кубке мира, будет тяжело, ведь нам предстоят две дистанционные гонки. Его последние выступления на дистанции впечатляют. Я же очень зависим от спринтерской гонки и масс-старта.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира в австрийском Зефельде Клебо завоевал три золота, а Большунов - четыре серебра.

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