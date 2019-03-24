"Ее результаты вселяют оптимизм". Бородавко - о втором месте Непряевой в зачете КМ

Юрий Бородавко, являющийся тренером российской лыжницы Натальи Непряевой, заявил, что результаты его подопечной в текущем сезоне вселяют оптимизм. 23-летняя спортсменка стала второй в общем зачете Кубка мира.

- За последние годы это наши наилучшие выступления, - приводит ТАСС слова Бородавко. - Результаты Непряевой вселяют оптимизм, зная ее амбиции, я считаю, это очередной шаг к большим победам.

Протест на действия Йохауг в масс-старте? Отказ в его рассмотрении закономерен, так как не было предоставлено фактических доказательств. Со слов такие протесты не принимаются.

Напомним, общий зачет Кубка мира выиграла норвежка Ингвильд Остберг.

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