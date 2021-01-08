Дзюба — о Большунове: «Какая машина! Просто разорвал»
17:38
Капитан «Зенита» и сборной России Артем Дзюба с восхищением прокомментировал выступление лыжника Александра Большунова на «Тур де ски». Большунов выиграл масс-старт, одержав пятую победу подряд.
«Какая машина, наш! Молодец, да? Большунов вообще просто разорвал», — сказал Дзюба в видео, опубликованном в его сториз Instagram.
Артем Дзюба — об Александре Большунове pic.twitter.com/USnkeRmXVx— Великий Твитсби (@greattvetor) January 8, 2021
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю