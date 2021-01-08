Капитан «Зенита» и сборной России Артем Дзюба с восхищением прокомментировал выступление лыжника Александра Большунова на «Тур де ски». Большунов выиграл масс-старт, одержав пятую победу подряд.

«Какая машина, наш! Молодец, да? Большунов вообще просто разорвал», — сказал Дзюба в видео, опубликованном в его сториз Instagram.