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Лыжные гонки

5 марта, 17:34

Дядя Коростелева назвал отличным результатом второе место лыжника на молодежном чемпионате мира

Алина Савинова

Бронзовый призер Олимпийских игр и дядя российского лыжника Савелия Коростелева Николай Морилов оценил выступление спортсмена на молодежном чемпионате мира.

Коростелев завоевал серебро в масс-старте на 20 км, уступив победителю, немцу Элиасу Кеку, всего 0,3 секунды.

«Гонка была непростая, конфигурация трассы такая, что не было шансов убежать от соперников. Был очень затяжной, тяжелый финиш, и в нем выиграть могли многие. Савелий завоевал серебро в такой непростой гонке, это очень хороший результат», — цитирует Морилова ТАСС.

Он также обратил внимание, что на молодежном чемпионате мира выступают опытные спортсмены.

«Здесь не какой-то легкий старт. Кто-то, так же как и Савелий, выступал на Олимпиаде. Я хочу поздравить Савелия, это отличный результат», — добавил он.

Ранее Коростелев заявил, что в четверг уже вылетит в Хельсинки, где примет участие в гонке на 10 км на девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

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Источник: ТАСС
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Николай Морилов
Савелий Коростелев
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