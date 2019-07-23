Двух австрийских лыжников дисквалифицировали на четыре года за допинг

Австрийские лыжники Доминик Балдауф и Макс Хауке дисквалифицированы на четыре года, сообщает Австрийское антидопинговое агентство.

Спортсмены были арестованы полицией во время чемпионата мира-2019 в австрийском Зеефельде. Позже оба лыжника признались в использовании кровяного допинга в клинике немецкого врача Марка Шмидта, который также был арестован.

Срок дисквалификации Балдауфа и Хауке отсчитывается с 1 марта 2019 года и истекает 28 февраля 2023 года. Результаты лыжников, начиная с 1 апреля 2016 года, аннулированы.