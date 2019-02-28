"Допинговая шайка работала в здании, замаскированном под парикхмакерскую". Норвежец - о скандале на ЧМ в Зефельде

Норвежец Тронд Нискад, являющийся координатором по лыжным гонкам в Федерации лыжных видов спорта Австрии, заявил, что здание, в котором несколько спортсменов принимали допинг во время чемпионата мира в Зефельде, было замаскировано под парихмакерскую. Ранее сообщалось, что полиция ворвалась в этот дом, когда автрийский лыжник Макс Хауке делал себе переливание крови.

- Это нереально. Взрослые мужчины плачут. Тысячи людей работали над проведением чемпионата мира в Австрии, чтобы он стал отправной точкой для многих людей, а получили пулю в голову, - приводит слова Нискада VG. - Это ужасно. Здание, в котором работала допинговая шайка, находилось недалеко от нашего отеля. Полиция говорит, что оно было похоже на парикмахерскую, куда приходили спортсмены.

Это сюрреалистично. Такое ощущение, что вы находитесь в кино, но не знаете, кто играет главную роль. Я никогда не думал, что попаду в такую ситуацию.

Напомним, в среду в Зефельде и Эрфурте были задержаны девять человек по подозрению в допинговых манипуляциях, в том числе пять спортсменов: по двое из Австрии и Эстонии, а также один из Казахстана. По информации СМИ, это австрийцы Доминик Балдауф и Макс Хауке, эстонцы Андрус Веерпалу и Карел Таммъярв, а также казахстанец Алексей Полторанин.

Сообщалось, что австрийцы и казахстанец признались в использовании кровяного допинга на чемпионате мира в Зефельде и предоставили соответствующую информацию полиции.

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