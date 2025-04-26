Источник: дом родителей Большунова в Брянской области уничтожен прямым попаданием боеприпаса

Дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в Брянской области уничтожили прямым попаданием украинского боеприпаса, сообщает Mash.

По данным источника, 25 апреля после попадания боеприпаса в дом в селе Подывотье Севского района начался пожар, после чего строение полностью сгорело. До этого семья Большуновых уехала из родного села.

Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира в скиатлоне, двукратным обладателем Кубка мира и двукратным победителем Тур де Ски.