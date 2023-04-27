Васильев: «Ехать на Олимпиаду нельзя. Никто не сможет обеспечить безопасность нашим спортсменам»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая запрещает своим лыжникам ехать на международные турниры в нейтральном статусе.

«Конечно, поддерживаю слова Вяльбе. Мы уже выступали в нейтральном статусе, но сейчас в корне другая ситуация. Когда твоя страна в беде и опасности, ты должен обязательно ее поддержать. Спортсмены исключительно благодаря нашей стране стали теми, кем сейчас являются», — приводит слова Васильева Sport24.

Также он заявил, что ехать на Олимпиаду-2024 нельзя в нейтральном статусе.

«Ехать на Олимпиаду нельзя. Никто не сможет обеспечить безопасность нашим спортсменам. Нет никакого резона рисковать. Наших спортсменов в субъективном виде спорта могут засудить, как Аверину. Отправляться на ОИ, чтобы магнитики на холодильник купить? Не нужно унижаться! Необходимо иметь гордость, достоинство. Нужно чем-то жертвовать. Нельзя все время только получать. Необходимо что-то отдавать», — сказал Васильев.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.