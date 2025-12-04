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4 декабря 2025, 04:33

Васильев — об извинениях Большунова: «Не каждый человек может признать свою ошибку и публично извиниться»

Евгений Козинов
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал извинения трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова за инцидент с Александром Бакуровым на Кубке России.

«Во-первых, Александр извинился, это делает ему честь. Молодец, не каждый человек может признать свою ошибку и публично извиниться, а он это сделал. Это дает ему дополнительных баллов не только как спортсмену, но и как человеку с большой буквы. В своем извинении он сказал, что такого больше нигде и никогда не повторится. Будем надеяться, что он человек слова и понимает меру ответственности. Но думаю, что скорее всего с ним уже все побеседовали: и Вяльбе поговорила, и Бородавко. Объяснили, что это путь в никуда, а он это осознал. Так что надеюсь, всеё будет хорошо», — цитирует Legalbet Васильева.

29 ноября в полуфинале спринта на первом этапе Кубка России Большунов в полуфинальном забеге на заключительном повороте упал в борьбе с Бакуровым. После финиша Большунов подъехал к сопернику, который стоял облокотившись на рекламный баннер, и грубо толкнул его в спину, отчего тот упал. Бакуров покинул трассу, держась за ногу.

2 декабря стало известно, что Большунов получил дисквалификацию до момента восстановления Бакурова. Сообщалось, что из-за сильного ушиба ноги Бакуров выбыл на две недели.

Александр Большунов.Большунов извинился за инцидент с Бакуровым: «В будущем такого поведения вы от меня не увидите»
Источник: Legalbet
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Александр Большунов
Дмитрий Васильев (биатлон)
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