Губерниев — о возможной смене гражданства Большунова: «Нереально, с точки зрения его взглядов и обстановки»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о возможной смене спортивного гражданства российского лыжника Александра Большунова.

«Я не верю, что у него была бы возможность сменить гражданство и выступать за другую страну. Никто бы не позволил ему это сделать. Он молодец, что отказался. Истинный патриот! Но вряд ли эти разговоры имели под собой практическую основу. Это нереально, с точки зрения взглядов Александра и мировой обстановки. И хорошо, что так! Большунов радует нас своими соревнованиями в России», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее трехкратный олимпийский чемпион заявил о том, что получил несколько предложений о смене спортивного гражданства, чтобы выступить на Олимпийских играх-2026 в Италии.