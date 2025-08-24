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Лыжные гонки

24 августа 2025, 19:47

Губерниев о нападении на спортсмена в Питере: «Этого дядьку-мудака надо гнать взашей от детей и спорта подальше!»

Алина Савинова

Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на инцидент, произошедший во время соревнований «Невские берега» в Санкт-Петербурге.

Ранее в воскресенье стало известно, что председатель правления Федерации лыжных гонок Воронежской области Алексей Мананков напал во время завтрака в местной кофейне на юного спортсмена. Между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в небольшую потасовку.

«Этого дядьку-мудака из Воронежа надо бы на 15 суток для начала и гнать взашей от детей и спорта подальше!!! Очень надеюсь, что правоохранители разберутся!!! И руководство ФЛГР отмалчиваться не будет!!!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) заявили, что проводят проверку в связи с нападением Мананкова на подростка.

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Дмитрий Губерниев
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