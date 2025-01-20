Губерниев — о заявлении Элиаша: «Американский бульдозер доехал до штаб-квартиры FIS, что-ли?»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о заявлении главы Международной федерации лыжных видов (FIS) спорта Йохана Элиаша, который выступил за допуск россиян в нейтральном статусе.

«Теперь хочется понять, где дорожная карта. Сказали «А», говорите и «Б». Почему он выбрал день инаугурации Трампа, чтобы это сказать? Почему не вчера об этом заявил? Американский бульдозер доехал до штаб квартиры FIS, что-ли? Здравый смысл возобладал? Что случилось? Интересно теперь, что скажет IBU, которые последними будут принимать решения. В интересное время мы живем. То, что было немыслимо вчера, сегодня приобретает реальное очертание. Жизнь меняется сильно. Например, уже вот израильских заложников отпустили. Лед тронулся, похоже...» — сказал Губерниев «СЭ».

Международная федерация лыжных видов (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов в марте 2022 года.

Дарик Агаларов