Дмитрий Губерниев: "Почему у самой мощной сборной страны по лыжным гонкам не было командной тактики?"

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, почему никто из лыжников сборной России не помог Александру Большунову​ выиграть общий зачет Кубка мира.

– И я задаю неудобные вопросы, за которые на меня обижаются, – цитирует Губерниева "Тюменская арена". – Почему у самой мощной сборной страны по лыжным гонкам, наверное, сильнейшей в мире, не было командной тактики? А в это время норвежцы помогали своему соотечественнику Йоханнесу Клебо. И он победил. А мы получали только серебро.

