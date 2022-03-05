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Сегодня, 14:36

Губерниев — о победе Непряевой: «Браво, Наташа, мое сердце принадлежит тебе!»

Губерниев поздравил Непряеву с завоеванием «Большого хрустального глобуса»
Антон Иванов
Наталья Непряева.
Фото Global Look Press

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на завоевание российской лыжницы Натальи Непряевой «Большого хрустального глобуса» сезона-2021/22.

«Историческая российская победа! Браво, Наташа, мое сердце принадлежит тебе! Она творит невероятные вещи. Выиграть Кубок мира, даже не выступая в одной гонке — феноменально. Непряева проводит сумасшедший сезон. После победы на «Тур де Ски» была шикарная Олимпиада, наполненная золотом и другими медалями. А теперь еще и Кубок мира. Невероятная гордость и любовь, поздравляю от всего сердца!» — сказал Губерниев «СЭ».

Непряева досрочно стала обладателем «Большого хрустального глобуса» по итогам марафонской гонки на этапе Кубка мира в норвежском Осло. Россиянка пропускала этот старт, но соперницы не смогли набрать необходимых очков, чтобы сохранить шансы на победу в общем зачете.

Дмитрий Губерниев
Наталья Непряева
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