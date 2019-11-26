Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о показе Первым каналом ряда гонок Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/20. В роли эксперта выступит президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

— Отличные новости, ребята! В грядущем зимнем сезоне лыжные гонки покажут коллеги с Первого канала, — написал Губерниев в Instagram. — Целых 15 гонок Кубка мира из 70. Но болельщики и особенно спортсмены нашей сборной не должны унывать. Чемпионат мира пройдет только через год в Германии. Права на него у «Матч ТВ», я поеду комментировать, устрою шоу, проведаю лыжников в номерах, расскажу массу интересных подробностей. Спорт — это индустрия развлечений для людей. В биатлоне это давно поняли.

Одна из подписчиц Губерниева отметила, что Вяльбе является настоящим лидером российской команды.

— Точно! — ответил Губерниев. — С такой командой и таким лидером проиграть все главные старты за два года.