Дмитрий Губерниев — о Вяльбе: «С такой командой проиграть все главные старты за два года»
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о показе Первым каналом ряда гонок Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/20. В роли эксперта выступит президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
— Отличные новости, ребята! В грядущем зимнем сезоне лыжные гонки покажут коллеги с Первого канала, — написал Губерниев в Instagram. — Целых 15 гонок Кубка мира из 70. Но болельщики и особенно спортсмены нашей сборной не должны унывать. Чемпионат мира пройдет только через год в Германии. Права на него у «Матч ТВ», я поеду комментировать, устрою шоу, проведаю лыжников в номерах, расскажу массу интересных подробностей. Спорт — это индустрия развлечений для людей. В биатлоне это давно поняли.
Одна из подписчиц Губерниева отметила, что Вяльбе является настоящим лидером российской команды.
— Точно! — ответил Губерниев. — С такой командой и таким лидером проиграть все главные старты за два года.
Отличные новости , ребята !!! В грядущем зимнем сезоне лыжные гонки покажут коллеги с @1tv !!! Целых 15 гонок Кубка Мира из 70 -ти !! ? Но болельщики и особенно спортсмены нашей сборной не должны унывать !!! Чемпионат мира пройдёт только через год , в Германии !!! Права на него у @matchtv_channel , я поеду комментировать , устрою шоу , проведаю лыжников в номерах , расскажу массу интересных подробностей !!! Спорт — это индустрия развлечений для людей !!! В биатлоне это давно поняли !!! ??? #биатлон #лыжи #биатлонсдмитриемгуберниевым #лыжниегонки #лыжисдмитриемгуберниевым #непереживайте #всебудетхорошо #индустрияразвлечений