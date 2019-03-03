Дмитрий Губерниев - о резкости в адрес Вяльбе: "Не ищите черную кошку там, где ее нет"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал свои слова в отношении президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе в прямом эфире "Матч ТВ".

Вяльбе попала в кадр, когда она крестилась в тот момент, когда Александр Большунов пытался настичь Ханса Холунна в заключительной фазе марафона на чемпионате мира в Зефельде. В итоге Большунов финишировал вторым. Губерниев прокомментировал этот кадр: "Нашему тренерскому штабу нужно не креститься, а продумывать тактику"

– Я не возмущался поступком Елены Валерьевны, – сказал Губерниев. – Вам показалось. Не ищите черную кошку в комнате, где ее нет. Что вы как дети, е-мое? (Арман Мкртчян)

"Нужно не креститься, а тактику продумывать". Губерниев "уколол" Вяльбе