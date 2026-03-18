Губерниев не будет баллотироваться на пост главы объединенной федерации лыжных видов спорта

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о возможном объединении федераций по лыжным видам спорта.

«Поблагодарим Вяльбе за работу. Биатлон будет отдельно, а лыжи объединятся под эгидой FIS. Елена Валерьевна останется в лыжах вице-президентом по укрыванию пледами. Успеха ей в новой должности. Пожелаем процветания нашей легкой промышленности, чтобы пледы были наши — это важно», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев рассказал, что не возглавит новую федерацию лыжных видов в случае объединения.

«Получаю много писем, в которых просят, чтобы я остался комментировать. Естественно, я рядом с болельщиками буду продолжать работу комментатора. Свои голоса передам новому руководителю. Каждый будет заниматься своим делом: Елена Валерьевна — укрывать пледами, новый руководитель — руководить, а я — комментировать. Это мое решение, в том смысле что я вместе со страной и людьми. Они хотят, чтобы я продолжал комментировать. Я не могу подвести болельщиков, россиян, любимый «Спорт-Экспресс». Поэтому все прекрасно, жизнь замечательна», — добавил Губерниев.

Ранее, 16 марта, министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что планирует объединение федераций по лыжным видам спорта.

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